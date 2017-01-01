Заработать с Вавада проще чем кажется!
После подписания договора о сотрудничестве с казино вам будет назначен персональный менеджер. Этот менеджер будет вашим основным контактом для всех вопросов, связанных с партнерством. Общение с менеджером происходит через Telegram, где вы можете получить ответы на любые ваши вопросы.
Любой клиент казино может стать его партнером. Для этого необходимо связаться с вашим менеджером, который поможет обсудить и уточнить условия партнерства, а также ознакомится с вашими методами привлечения трафика.
Казино Vavada прилагает усилия, чтобы адаптировать предложения к нуждам каждого партнера индивидуально. Размер выплат и условия сотрудничества определяются исходя из анализа ваших трафик-каналов, предпочтений в моделях сотрудничества и ожидаемого объема привлекаемых посетителей.