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Партнерская программа Вавада: регистрация в ПП Вавада

CPA до 300$ Revshare до 60%

Заработать с Вавада проще чем кажется!

Стать партнером!
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Партнерам

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Назначенный менеджер

После подписания договора о сотрудничестве с казино вам будет назначен персональный менеджер. Этот менеджер будет вашим основным контактом для всех вопросов, связанных с партнерством. Общение с менеджером происходит через Telegram, где вы можете получить ответы на любые ваши вопросы.

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Уникальные предложения

Любой клиент казино может стать его партнером. Для этого необходимо связаться с вашим менеджером, который поможет обсудить и уточнить условия партнерства, а также ознакомится с вашими методами привлечения трафика.

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Специальные условия для каждого партнера

Казино Vavada прилагает усилия, чтобы адаптировать предложения к нуждам каждого партнера индивидуально. Размер выплат и условия сотрудничества определяются исходя из анализа ваших трафик-каналов, предпочтений в моделях сотрудничества и ожидаемого объема привлекаемых посетителей.

VAVADA PARTNER PROGRAM

Вращение в индустрии онлайн-гемблинга может открыть возможности для получения прибыли, особенно если вы сотрудничаете с авторитетными и уважаемыми заведениями, такими как Vavada casino. Клуб, работающий с 2017 года, завоевал чистую репутацию, благодаря обширному каталогу развлечений, быстрым выводам в полном объеме, контенту, доступному на 16 языках и компетентной технической поддержкой как гемблеров, так и партнеров. Не менее привлекательная и прозрачная тут и партнерская программа, призванная предложить выгодный заработок для тех, кто хочет монетизировать свое хобби...
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Преимущества

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Выплаты 2 раза в месяц

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Щедрая программа

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Помощь в оптимизации ваших офферов

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Обширные источники трафика

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Быстрая связь с поддержкой

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Выводы средств на различные кошельки

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FAQ

В каком году был основан клуб Vavada?

Клуб Vavada был основан в 2017 году.

Каков процент дохода предлагается партнерам по умолчанию в партнерской программе Vavada?

Партнерская программа Vavada предлагает доход партнерам по умолчанию в размере 50%.

Какие две основные модели сотрудничества предлагает Vavada своим партнерам?

Vavada предлагает две основные модели сотрудничества: RevShare и CPA.

Какие страны запрещены для трафика в казино Vavada?

Трафик из США, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Арубы, Бонайре, Сент-Эстатиус, Сабы, Синт-Мартена, Португалии, Германии, Словакии и Франции не принимается в казино Vavada.

Какие шаги необходимо предпринять для участия в партнерской программе Vavada?

Для участия необходимо связаться с менеджером через Telegram, представить свои источники трафика и зарегистрироваться на сайте, создав аккаунт и согласившись с правилами казино.

Какие инструменты и поддержка предоставляются партнерам Vavada?

Партнерам предоставляются рекламные материалы, индивидуальная помощь в разработке рекламных тз, баннеров и текстов, а также доступ к панели партнера для отслеживания важнейших показателей.

Какие методы привлечения трафика допустимы для партнерской программы Vavada, и какие строго запрещены?

Для партнерской программы Vavada допустимы такие методы, как тематические сайты, социальные сети, YouTube и Telegram каналы, потоковые сервисы и онлайн-реклама. Строго запрещены спам, ложная или недостоверная реклама, оффлайн-реклама, брендовый трафик (за исключением SEO-специалистов) и мотивированный трафик.
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